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Сколько казахстанских детей пойдут в первый класс в новом учебном году

Сколько казахстанских детей пойдут в первый класс в новом учебном году, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 09:12 Фото: Telegram/oqu_agartu
В Министерстве просвещения Казахстана сегодня, 5 июля 2024 года, предоставили информацию о заявках, которые подали граждане для зачисления детей в первый класс, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что прием заявлений для зачисления в первый класс продлится до 31 августа.

"На сегодня поступило 275 177 заявлений. В Акмолинской, Алматинской, Жетысуской и Павлодарской областях достигнут 100% прием в первый класс. По предварительным данным, новый 2024-2025 учебный год в Казахстане начнут 370 тыс. первоклашек".Пресс-служба Минпросвещения РК

Услуга полностью автоматизирована для удобства граждан. Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz.

"В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней", – добавили в пресс-службе Минпросвещения РК.

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Напомним, в Казахстане прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля 2024 года. 10 июня в Минпросвещения РК сообщили, что казахстанцы успели подать более 242 тыс. заявлений.

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