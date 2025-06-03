Сколько детей приняли в школы Казахстана и какой язык обучения выбрали большинство будущих первоклашек

В Министерстве просвещения Казахстана сегодня, 3 июня 2025 года, предоставили данные по детям, которых приняли в первый класс в школы страны, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что прием заявок для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля.

"На сегодня в школы страны принят 216 121 ребенок, из них 70% выбрали государственный язык обучения", – уточнили в пресс-службе Минпросвещения во вторник.

Согласно информации, которую ранее предоставили в Министерстве просвещения РК, в текущем году в школы пойдут 370 тыс. первоклассников. В ведомстве заверили, что дефицита ученических мест практически нет.

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