Эксперт-эколог высказался о важности строительства АЭС в Казахстане

Генеральный директор Казахстанской Ассоциации региональных экологических инициатив ECOJER Рустем Кабжанов озвучил свою позицию по поводу строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.

Кабжанов отметил, что в Казахстане активно обсуждается вопрос строительства атомной электростанции (АЭС).

"К сожалению, дискуссия часто уходит в эмоциональную плоскость, подпитываясь различными страхами и мифами о ядерной энергетике. Как руководитель экологической организации, считаю необходимым рассмотреть вопрос с практической точки зрения, объективно. Прежде всего, надо признать очевидный факт: Казахстан стоит перед серьезным энергетическим вызовом. Наша экономика растет, население увеличивается, и потребность в электроэнергии также неуклонно возрастает. Существующие мощности скоро не смогут удовлетворить этот растущий спрос, что приведет к дефициту электроэнергии и, как следствие, к торможению всех сфер развития", – сказал генеральный директор Казахстанской Ассоциации региональных экологических инициатив ECOJER .

Сегодня, по его словам, основную долю электрогенерации в Казахстане обеспечивают угольные электростанции. Этот способ хоть и является относительно дешевым, но наносит колоссальный урон экологии. Выбросы парниковых газов, оксидов серы и азота, а также твердых частиц в атмосферу приводят к загрязнению воздуха, изменению климата и серьезным проблемам со здоровьем населения.

"В Казахстане уже сейчас наблюдаются тревожные климатические изменения: учащаются засухи, деградируют земли, растет число экстремальных погодных явлений. Все это связано с выбросами парниковых газов от существующих источников энергии. И чем дальше, тем больше будет это негативное влияние, а значит нужно как можно скорее переходить на экологически чистые технологии", – считает эксперт.

Альтернативой угольной генерации, отметил он, могут служить возобновляемые источники энергии (ВИЭ), такие как солнечные и ветровые электростанции.

"Однако, несмотря на свою экологичность, ВИЭ имеют существенный недостаток – нестабильность: зависимость от погодных условий снижает надежность электроснабжения. Для бесперебойной работы ВИЭ нужны резервные "балансирующие" мощности, способные компенсировать колебания в генерации. Но их создание – очень дорогое мероприятие, что неизбежно приведет к значительному росту тарифов на электричество. В этих условиях строительство АЭС представляется наиболее оптимальным решением", – продолжил Рустем Кабжанов.

Несмотря на споры, современные атомные электростанции являются высокотехнологичными объектами, оснащенными новейшими системами защиты и контроля.

"Важно понимать, что "мирный атом" фундаментально отличается от военного использования ядерной энергии. Трагедия Семипалатинского полигона, повторения которой боятся жители страны, связана с испытаниями ядерного оружия, в то время как АЭС предназначены исключительно для мирной и крайне важной цели – производства электрической энергии. К тому же, Казахстану известен опыт эксплуатации атомного реактора в городе Актау, который не только вырабатывал электроэнергию, но и позволял опреснять воду", – напомнил Кабжанов.

Он также прокомментировал один из часто задаваемых вопросов на публичных обсуждениях: о возможном воздействии на озеро Балхаш:

"Сейчас эксперты уверяют, что вода, используемая для охлаждения реакторов, не будет возвращаться в озеро, что полностью исключает риск термального или радиоактивного загрязнения. Все технологические решения должны быть четко закреплены в технической документации, подкреплены соответствующими проектными документами и должны пройти процедуру оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с действующим экологическим законодательством Казахстана".

Таким образом, резюмирует эксперт, с точки зрения долгосрочной экономической перспективы, АЭС является наиболее практичным выбором для Казахстана. Несмотря на высокие первоначальные инвестиции, стоимость производства электроэнергии на АЭС будет оставаться стабильной и предсказуемой на протяжении всего жизненного цикла станции.

"А главное, АЭС позволит обеспечить энергетическую независимость нашей страны и уменьшить негативное влияние на окружающую среду Казахстана!" – уверен Рустем Кабжанов.