Саткалиев: Казахстану необходимо строительство трех АЭС

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 29 января 2025 года на брифинге ведомства озвучил, почему Казахстану необходимо строительство нескольких АЭС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в мировой практике многие страны строят несколько АЭС, и уровень развития производства сейчас достаточно высокий.

"Мощности заводов, которые мы посетили, внушают уверенность в том, что технических проблем при строительстве нескольких АЭС, в том числе в Казахстане, нет", – озвучил Саткалиев.

По его словам, для того, чтобы в полной мере использовать все страновые конкурентные преимущества, в Казахстане необходимо строительство трех АЭС.

"Технически это уже возможно, исходя из прогнозного дефицита тоже", – резюмировал он.

Ранее стало известно, как будут обеспечивать безопасность АЭС в Казахстане.