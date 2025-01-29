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Общество

Саткалиев: Казахстану необходимо строительство трех АЭС

Алмасадам Саткалиев, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 16:51 Фото: primeminister.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 29 января 2025 года на брифинге ведомства озвучил, почему Казахстану необходимо строительство нескольких АЭС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в мировой практике многие страны строят несколько АЭС, и уровень развития производства сейчас достаточно высокий.

"Мощности заводов, которые мы посетили, внушают уверенность в том, что технических проблем при строительстве нескольких АЭС, в том числе в Казахстане, нет", – озвучил Саткалиев.

По его словам, для того, чтобы в полной мере использовать все страновые конкурентные преимущества, в Казахстане необходимо строительство трех АЭС.

"Технически это уже возможно, исходя из прогнозного дефицита тоже", – резюмировал он.

Ранее стало известно, как будут обеспечивать безопасность АЭС в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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