Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2024 года

В августе в Казахстане отмечают государственный праздник – День Конституции, сообщает Zakon.kz.

Этот праздник отмечается 30 августа.

В 2024 году День Конституции выпадает на пятницу, и этот день будет днем отдыха.





Фото: Zakon.kz

Таким образом, в конце августа казахстанцы отдохнут:

при пятидневной рабочей неделе – 30, 31 августа и 1 сентября 2024 года;

при шестидневной рабочей неделе – 30 августа выходной, 31 августа рабочий день, 1 сентября 2024 года выходной.

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Помимо этого, еще восемь дней отдыха выпадает казахстанцам при пятидневной рабочей неделе, включая субботы и воскресенья, и четыре дня – при шестидневной.