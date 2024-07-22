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Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2024 года

Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 11:18 Фото: Zakon.kz
В августе в Казахстане отмечают государственный праздник – День Конституции, сообщает Zakon.kz.

Этот праздник отмечается 30 августа. 

В 2024 году День Конституции выпадает на пятницу, и этот день будет днем отдыха.

Сколько дней отказахстанцы отдохнут в августе 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 11:18

Фото: Zakon.kz

Таким образом, в конце августа казахстанцы отдохнут:

  • при пятидневной рабочей неделе – 30, 31 августа и 1 сентября 2024 года;
  • при шестидневной рабочей неделе – 30 августа выходной, 31 августа рабочий день, 1 сентября 2024 года выходной. 

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Помимо этого, еще восемь дней отдыха выпадает казахстанцам при пятидневной рабочей неделе, включая субботы и воскресенья, и четыре дня – при шестидневной.

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