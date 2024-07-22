Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2024 года
Фото: Zakon.kz
В августе в Казахстане отмечают государственный праздник – День Конституции, сообщает Zakon.kz.
Этот праздник отмечается 30 августа.
В 2024 году День Конституции выпадает на пятницу, и этот день будет днем отдыха.
Фото: Zakon.kz
Таким образом, в конце августа казахстанцы отдохнут:
- при пятидневной рабочей неделе – 30, 31 августа и 1 сентября 2024 года;
- при шестидневной рабочей неделе – 30 августа выходной, 31 августа рабочий день, 1 сентября 2024 года выходной.
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Помимо этого, еще восемь дней отдыха выпадает казахстанцам при пятидневной рабочей неделе, включая субботы и воскресенья, и четыре дня – при шестидневной.
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