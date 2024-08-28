Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бонусы за "десятки" – "Кселл" запустил новую акцию для школьников

Бонусы за &quot;десятки&quot; – &quot;Кселл&quot; запустил новую акцию для школьников, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 08:00 Фото: Kcell
Учиться на отлично и получать бонусы: у отечественных школьников 5-11 классов появился новый стимул получать высокие оценки.

Ведущий мобильный оператор "Кселл" и ТОО "Күнделік" (kundelik.kz) с 15 августа запустили совместную акцию, суть которой заключается в предоставлении бонусов или так называемых "Имбаксов" учащимся за каждую отличную оценку. Подключиться к акции "бонусы за оценки" можно будет уже сегодня, а первые "Имбаксы" школьник сможет получать с началом нового учебного года.

Для того, чтобы стать участником и получать "Имбаксы" нужно быть абонентом activ, подключиться к акции на сайте kundelik.kz и к одному из двух тарифных планов activ — "Имба S" и "Имба M". После этого за каждую отличную оценку "10" в школе, полученную по предмету в Kundelik, будет начисляться 100 "Имбаксов".

"Мы стали первым оператором в Казахстане, кто еще несколько месяцев назад внедрил специальный тариф рекомендованный для школьников и подростков от 7 до 18 лет – "Имба", который включает в себя экосистему сервисов для того чтобы оставаться всегда на связи, учиться и играть. Кроме стандартных пакетов минут и ГБ в тарифе есть безлимит на WhatsApp включая звонки и экстренные минуты которые активируются если родители забыли вовремя оплатить абонплату, дополнительные гигабайты на TikTok и YouTube и до 15 ГБ в месяц за шаги, а еще безлимит на онлайн-игры и образовательные ресурсы. Мы поэтапно дополняем тариф все новыми "фишками", а теперь мы решили пойти еще дальше и совместно с "Күнделік" запустили акцию по стимулированию школьников хорошо учиться. За отличные оценки со 2 сентября учащиеся будут получать специальные бонусы "Имбаксы", которые можно конвертировать во внутриигровую валюту и донатить в своих любимых играх".Менеджер департамента развития продуктов Отдела цифровых продуктов АО "Кселл" Жалгас Нуржанулы

Детский тарифный план "Имба" набирает в Казахстане все большую популярность и в компании уверены, что с началом учебного года и с учетом акции по предоставлению бонусов за отличные оценки, количество пользователей "Имба" станет на порядок больше.

Потратить бонусы можно в суперприложении activ. По данной акции каждый школьник за отличные оценки в первые 3 месяца сможет получить до 2000 бонусов и дополнительно до 1500 бонусов за списание абонентской платы.

Подробнее ознакомиться с тарифами можно по ссылке.

Читайте также

Действует в Костанайской области
В Костанайской области действует летний лагерь по изучению госязыка
Будут ли работать ЦОНы и спецЦОНы 30 августа
Будут ли работать ЦОНы и спецЦОНы 30 августа
Утилизационный сбор, утильсбор, утилизация машины
Куда обращаться казахстанцам по вопросам утильсбора
Айсулу Омарова
Kcell 2024 год Мобильные телефоны
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Для получения услуг сотовой связи казахстанцам предстоит пройти биометрию
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: