Аргентинские школьники вместо оценок получают фото футболистов

В Аргентине появилась новая система оценивания школьников, сообщает Zakon.kz.

Гениальный мотивационный ход от учителя получил широкую огласку в СМИ и одобрение местных жителей. Дело в том, что он решил поощрять учеников фотографиями футболистов сборной Аргентины. Как пишет LA NACION, вместо максимального балла для школьников – это фотография Месси. Ведь цифра 10 красуется именно на его спине.

Лучшие оценки были у Родриго Де Поля (7), Маркоса "Уэво" Акунья (8), Хулиана Альвареса (9) и, конечно же, Лионеля Месси (10). А самые низкие оценки в видео были у изображений Гонсало Монтьеля (4), Леандро Паредеса (5) и Хермана Пеццеллы (6).

Сам 47-летний учитель Маурисио Гутвей – выпускник факультета социальных коммуникаций. Эти оценки он проставил за языковые тесты для 13-летних школьников. О своих оценках они должны были узнать 1 июля, но видео, ставшее вирусным в TikTok, быстро раскрыло инновацию их учителя.

Маурисио Гутвей, фото: Instagram/mauriciogutvay

Также стало известно, что правительство Аргентины направит в парламент законопроект о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 13 лет.