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Аргентинские школьники вместо оценок получают фото футболистов

Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 07:17 Фото: pixabay
В Аргентине появилась новая система оценивания школьников, сообщает Zakon.kz.

Гениальный мотивационный ход от учителя получил широкую огласку в СМИ и одобрение местных жителей. Дело в том, что он решил поощрять учеников фотографиями футболистов сборной Аргентины. Как пишет LA NACION, вместо максимального балла для школьников – это фотография Месси. Ведь цифра 10 красуется именно на его спине.

@diario.ole 🔝🤣 ¡La divertida forma de corregir exámenes de un docente! Video: mauriciogutvay #docente #seleccion #futbol⚽️ ♬ original sound - Diario Ole

Лучшие оценки были у Родриго Де Поля (7), Маркоса "Уэво" Акунья (8), Хулиана Альвареса (9) и, конечно же, Лионеля Месси (10). А самые низкие оценки в видео были у изображений Гонсало Монтьеля (4), Леандро Паредеса (5) и Хермана Пеццеллы (6).

Сам 47-летний учитель Маурисио Гутвей – выпускник факультета социальных коммуникаций. Эти оценки он проставил за языковые тесты для 13-летних школьников. О своих оценках они должны были узнать 1 июля, но видео, ставшее вирусным в TikTok, быстро раскрыло инновацию их учителя.

Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 07:17

Маурисио Гутвей, фото: Instagram/mauriciogutvay

Также стало известно, что правительство Аргентины направит в парламент законопроект о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 13 лет.

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