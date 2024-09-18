В Алматы на 10 дней введут ограничения из-за пробивки проспекта Абая

В связи с пробивкой проспекта Абая в Алматы временно необходимо ограничить движение на участке от проспекта Алатау. Об этом Zakon.kz сообщили 18 сентября 2024 года в пресс-службе городского акимата.

По данным ведомства:

"С 23:00 19 сентября до 23:00 29 сентября движение перекроют на участке от проспекта Алатау до улицы Строительная".

Стоит обратить внимание, что объезд будет обеспечен в южном направлении по улицам Строительная, Кундызды, Сабденова, в северном – по улицам Строительная, К. Медеубекова, Бекешева.

"На участке выставят предупреждающие знаки", – добавили специалисты.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Движение по пробивке проспекта Абая до границы города планируется открыть до конца 2024 года.

На сегодня работы ведутся на оставшемся участке в 600 метров, общая протяженность пробивки составит 5,3 км.

Ранее стало известно, что в Медеуском районе Алматы до 19 сентября будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Курмангазы и Достык.