В Алматы на 10 дней введут ограничения из-за пробивки проспекта Абая
Фото: Zakon.kz
В связи с пробивкой проспекта Абая в Алматы временно необходимо ограничить движение на участке от проспекта Алатау. Об этом Zakon.kz сообщили 18 сентября 2024 года в пресс-службе городского акимата.
По данным ведомства:
"С 23:00 19 сентября до 23:00 29 сентября движение перекроют на участке от проспекта Алатау до улицы Строительная".
Стоит обратить внимание, что объезд будет обеспечен в южном направлении по улицам Строительная, Кундызды, Сабденова, в северном – по улицам Строительная, К. Медеубекова, Бекешева.
"На участке выставят предупреждающие знаки", – добавили специалисты.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Движение по пробивке проспекта Абая до границы города планируется открыть до конца 2024 года.
На сегодня работы ведутся на оставшемся участке в 600 метров, общая протяженность пробивки составит 5,3 км.
Ранее стало известно, что в Медеуском районе Алматы до 19 сентября будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Курмангазы и Достык.
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