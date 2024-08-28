Трещины на фасаде почти новой многоэтажки обеспокоили костанайцев

В Костанае жители дома №16 в микрорайоне "Юбилейный" бьют тревогу. Они переживают за состояние их многоэтажки: трещины на фасаде, разбитые окна в подвале и разрушающиеся ступеньки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Аlau.kz, при этом дом довольно новый, его построили пять лет назад для очередников. Дом был сдан в эксплуатацию в 2019 году. Однако каждый год он обрастает новыми проблемами, которые никак не решаются.

Татьяна Шарафутдинова все пять лет живет в этом доме. Он арендный и был предназначен для очередников. Женщина признается, что жилище изначально было с дефектами, и какие-то в рамках гарантийных обязательств застройщик исправлял. Но проблем становится больше.

"Все сыпется, валится. Уже даже стало страшно жить здесь. Вот мой первый этаж. Везде сыпется, это же невозможно. Плитка лопнула, и вот, смотрите, дырища какие". Татьяна Шарафутдинова

Жители дома рассказали, что с жалобами обращались и в отдел жилищных отношений, и к акиму города. Но проблемы никак не решаются.

"Это было видать от застройщика. У нас тут живет на пятом этаже строитель, она говорит, на какую-то смесь сажали, она не держит. Оно сыреет, или что. Ну вот это и осыпается. У нас техничка моет, оно все сыпется", – говорит жительница дома Светлана Ничипоренко.

Жильцы жалуются и на то, что председатель обслуживающей организации дома бездействует. Они каждый день просят исправить ситуацию, но за все лето никаких работ здесь не проводилось.

"В этом доме жильцы в первую очередь виноваты сами. 45 квартир, малоквартирный дом. Очень тяжело его содержать. Из них только 10 квартир, которые платят. Остальные являются неплательщиками. Но, тем не менее, у них есть сантехник, дворник, техничка. Мы это не прерываем", – прокомментировала ситуацию управляющая КСП "Южный" Альбина Мухамедьярова.

По ее словам, уже на следующей неделе в доме начнется мелкосрочный ремонт. Первым делом застеклят окно в подвале, а затем заменят плитку.

Ранее сообщалось, что в Алматы ускорят темпы переселения жильцов из ветхих домов в благоустроенные квартиры. Из ветхих домов в новые квартиры в Алматы уже переселили 70 семей.