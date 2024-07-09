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Жителей ряда ветхих домов в Алматы обеспечат новым жильем до конца года

Жителей ветхих домов в Алматы обеспечат новым жильем до конца года, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 12:18 Фото: Zakon.kz
В Алматы ускорят темпы переселения жильцов из ветхих домов в благоустроенные квартиры. Из ветхих домов в новые квартиры в Алматы уже переселили 70 семей, передает Zakon.kz.

В акимате рассказали, что всего с начала текущего года в Алматы из ветхих домов в новое жилье переселили 280 жителей.

Это было сделано в рамках "Программы реновации жилищного фонда на 2021-2025 годы", сообщили в АО СПК "Алматы".

70 семей, проживавших ранее в домах с истекшим сроком эксплуатации в Ауэзовском, Алатауском, Бостандыкском, Жетысуском и Медеуском районах города, получили ключи от новых благоустроенных квартир в современных жилых комплексах.

До конца текущего года в Алматы планируется обеспечить новым жильем еще 2180 жителей 54 ветхих домов.

Программа реновации предполагает снос несейсмостойких и представляющих угрозу для жизни людей ветхих домов с истекшим сроком эксплуатации.

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На их месте возводят современные жилые комплексы со спортивными площадками, паркингом и важными социальными объектами.

Согласно условиям программы, владельцы ветхого жилья получают равнозначную по площади квартиру в новом доме. Более того, новая квартира в среднем на 10 кв. м больше предыдущей. Доплачивать за дополнительные метры переселенцам не приходится.

Квартиры выдаются в чистовой отделке. В домах подведен интернет, установлена противопожарная сигнализация, предусмотрена сантехника и фаянс, газовая либо электрическая плита.

На время строительства жильцам предоставляют временное жилье без арендной платы. У жильцов также есть возможность переехать на постоянное место жительства в готовый дом из жилищного фонда ПКС.

"Программа реновации жилищного фонда набрала популярность и пользуется доверием горожан. Алматинцы охотно переселяются в новые дома, что позволяет нам улучшать их жилищные условия, а также облик города. На сегодня разработан проект программы реновации до 2030 года". Заместитель председателя правления ПКС Алтынбек Нуратулы

Ранее стало известно, что 4200 жителей аварийных домов переселят в текущем году в Астане.

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