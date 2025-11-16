#АЭС в Казахстане
Происшествия

Автомобиль вспыхнул около жилой многоэтажки в Костанае

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 20:07 Фото: пресс-служба МЧС РК
Днем 16 ноября в микрорайоне Юбилейный города Костанай произошло возгорание моторного отсека легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Уточняется, что во время пожара никто не пострадал.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!

Ранее сообщалось, что автобус загорелся на территории АЗС в Атырауской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
