Автомобиль вспыхнул около жилой многоэтажки в Костанае
Фото: пресс-служба МЧС РК
Днем 16 ноября в микрорайоне Юбилейный города Костанай произошло возгорание моторного отсека легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.
Уточняется, что во время пожара никто не пострадал.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!
Ранее сообщалось, что автобус загорелся на территории АЗС в Атырауской области.
