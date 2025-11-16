Автомобиль вспыхнул около жилой многоэтажки в Костанае

Днем 16 ноября в микрорайоне Юбилейный города Костанай произошло возгорание моторного отсека легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Уточняется, что во время пожара никто не пострадал.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!

Ранее сообщалось, что автобус загорелся на территории АЗС в Атырауской области.