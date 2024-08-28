Три гиганта-девочки родились за два дня в Караганде: врачи бьют тревогу

В Карагандинском роддоме за два дня родились трое детей с весом почти 5,5 килограммов каждый. Все новорожденные — девочки, и их роды прошли с помощью кесарева сечения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", медицинские специалисты выражают обеспокоенность в связи с ростом числа рождений столь крупных младенцев.

С начала года в Караганде родились 59 детей с весом от четырех до пяти килограммов, а 10 младенцев были классифицированы как "гиганты" с весом около 5,5 килограммов. Эти показатели вызывают тревогу у врачей, так как рождение крупных детей представляет риск как для рожениц, так и для самих младенцев.

Медики призывают женщин более ответственно подходить к беременности, в частности, регулярно проверять уровень сахара в крови, избегать вредной пищи и больше заниматься физической активностью.

"В последнее время тенденция крупного плода немного увеличилась в силу того, что характер питания у молодых изменился, у будущих мам. Фастфуд, кондитерские изделия, малоподвижный образ жизни, к сожалению, иногда ведут к возникновению крупного плода", – пояснил руководитель перинатального центра №2 Жаркын Нуркеева.

Ранее сообщалось, что малыша-богатыря родила многодетная мать в Актау.

