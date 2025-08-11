Девочка-богатырь весом больше 6 кг родилась в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске родилась девочка с крайне редким весом – больше шести килограммов, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram рассказали в Центре матери и ребенка. Врачи отметили, что с таким большим весом дети рождаются крайне редко. По статистике, лишь один из нескольких тысяч новорожденных достигает отметки в шесть килограммов.

"Произошло настоящее чудо – на свет появилась девочка весом 6045 граммов. Это редкое и значимое событие, которое стало настоящей радостью не только для родителей, но и для всей медицинской команды, принявшей участие в родоразрешении", – сказали сотрудники Центра матери и ребенка.

Медики добавили, что операция прошла успешно, мама и малышка чувствуют себя хорошо. Такие малыши требуют особого наблюдения и подхода, особенно в первые часы жизни. Врачи сделали все необходимое, чтобы обследования и уход были проведены своевременно.

В апреле в перинатальном центре городской больницы №2 Шымкента 41-летняя казахстанка без осложнений родила малыша весом 6700 граммов. Мальчик стал шестым ребенком в семье.