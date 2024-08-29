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Три остановки сердца за час: беременную женщину спасли от клинической смерти в Астане

Больница, поликлиника, медицинское учреждение , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 10:56 Фото: akorda.kz
В Астане сотрудники городской многопрофильной больницы №2 спасли от клинической смерти беременную женщину, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 августа 2024 года рассказали в столичном акимате.

"В городскую многопрофильную больницу №2 службой скорой помощи была доставлена беременная пациентка в крайне тяжелом состоянии. 30-летняя Анастасия была доставлена в шоковом состоянии после трех остановок сердца вследствие тяжелого хронического заболевания на фоне беременности", – говорится в сообщении.

В отделении реанимации врачи три недели боролись за жизнь пациентки, которая была подключена к аппарату ИВЛ.

"Уже через неделю с момента поступления Анастасия пришла в сознание, после реабилитации была переведена в отделение гинекологии".Пресс-служба акимата Астаны

За месяц восстановления в результате усердного труда всего медицинского персонала пациентка начала заново дышать, есть, ходить и говорить.

"Они спасли моего ребенка, буквально вытащили его с того света", – сказала мать Анастасии, выражая свою благодарность всему медицинскому персоналу больницы.

Заведующий отделением гинекологии Оразалы Абдраманов отметил, что пациентка на сегодняшний день чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.

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28 августа 2024 года стало известно, что врачи Восточно-Казахстанской области спасли жизнь 20-летней жительницы региона Дианы Долговой, поступившей с 70% ожогами тела на 25-й неделе беременности.

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