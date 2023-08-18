В Алматы врачи вернули к жизни 72-летнего мужчину, перенесшего клиническую смерть

Сотрудникам Городской клинической больницы №7 удалось спасти пенсионера, сердце которого останавливалось несколько раз, сообщает Zakon.kz.

Бригада cкорой помощи прибыла на вызов к 72-летнему пациенту. Он был в тяжелом состоянии, жаловался на нехватку воздуха, давящие боли в груди, в области сердца, слабость.

Во время проведения ЭКГ мужчина потерял сознание, остановилось дыхание, исчез пульс. Медики зафиксировали остановку сердца. Пациенту провели экстренную реанимацию.

Мужчину госпитализировали в ГКБ №7 с предварительным диагнозом "острый коронарный синдром". Врачи выявили у него тромбоз коронарной артерии и срочно имплантировали стент для восстановления кровотока в артериях сердца. При этом уже в больнице у пациента несколько раз останавливалось сердце.

"Пациент был доставлен с острым инфарктом. На догоспитальном этапе у него была остановка сердечной деятельности, коллеги из скорой помощи успешно реанимировали, привезли в приемный покой ГКБ №7. Наши кардиологи и реаниматологи оперативно отработали и сразу же подняли больного в операционную. Операционная бригада у нас всегда наготове. До постановки стента у пациента развивается один раз остановка сердечной деятельности и после стентирования дважды происходит остановка сердца прямо на операционном столе. Проведена электрическая дефибрилляция с успешной реанимацией, восстановлен сердечный ритм. Далее, уже после стентирования, в отделении реанимации два раза происходит остановка сердца. Пациента в очередной раз реанимировали, завели сердце. Нашими специалистами вовремя проведены все нужные реанимационные и сердечно-легочные мероприятия, пациенту оказана должная помощь в нужном объеме. После в отделении кардиологии проведен полный курс консервативного лечения от инфаркта", – рассказал заведующий отделением интервенционной хирургии и аритмологии ГКБ №7 Сакен Анартаев.

Он также отметил, что пенсионеру имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. В случае угрозы он будет срабатывать, восстанавливая ритм и сердечную деятельность.

На шестые сутки после операции мужчину выписали домой.

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