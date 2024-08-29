Казахстанские гиревики блестяще выступили на ЧМ в Кыргызстане
С 21 по 26 августа в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики прошел чемпионат мира по гиревому спорту. Соревнования собрали более 600 участников из 21 страны, среди которых казахстанские спортсмены показали одни из лучших результатов.
"Мы искренне благодарим холдинг "Байтерек" за поддержку наших спортсменов. Благодаря этой помощи мы смогли достойно представить Казахстан на международной арене. Это вдохновляет нас не только на дальнейшее развитие гиревого спорта в нашей стране, но и на достижение новых побед". Тренер команды Марат Молдыбаев
Фото: АО "НУХ "Байтерек"
По итогам чемпионата Жаксылык Ислямов завоевал первое место в упражнении "длинный цикл" в весовой категории до 68 кг (U18). Серебряным призером в упражнении "толчок" в категории до 73 кг (U23) стал Мейрам Бекежан. Среди девушек Махаббат Мусайбекова завоевала бронзу в упражнении "толчок" (U16, весовая категория до 58 кг). Ветеран спорта Халит Сулейменов (60-64 года) занял почетное третье место, уступив только спортсменам из России и Англии.
Фото: АО "НУХ "Байтерек"
"Мы гордимся и поддерживаем наших спортсменов, которые защищают честь нашей страны на международной арене. В этот раз мы поддержали региональную команду и были рады узнать, что они достигли столь высоких результатов. Несмотря на то, что гиревой спорт не является олимпийским видом, мы гордимся победой наших спортсменов. Это свидетельствует о том, что спортивное развитие происходит не только в крупных городах, но и в регионах. Такие инициативы подчеркивают важность поддержки спорта на всех уровнях". Председатель Правления АО "НУХ" Байтерек" Рустам Карагойшин
АО "НУХ "Байтерек" и в дальнейшем будет поддерживать инициативы, способствующие решению социальных вопросов и формированию позитивного общественного восприятия.
Фото: АО "НУХ "Байтерек"