Казахстанские гиревики блестяще выступили на ЧМ в Кыргызстане

С 21 по 26 августа в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики прошел чемпионат мира по гиревому спорту. Соревнования собрали более 600 участников из 21 страны, среди которых казахстанские спортсмены показали одни из лучших результатов.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Стоит отметить, что холдинг "Байтерек" оказал поддержку спортсменам из Уалихановского района Северо-Казахстанской области, покрывая расходы на проезд и проживание для участия в международных соревнованиях.

По итогам чемпионата Жаксылык Ислямов завоевал первое место в упражнении "длинный цикл" в весовой категории до 68 кг (U18). Серебряным призером в упражнении "толчок" в категории до 73 кг (U23) стал Мейрам Бекежан. Среди девушек Махаббат Мусайбекова завоевала бронзу в упражнении "толчок" (U16, весовая категория до 58 кг). Ветеран спорта Халит Сулейменов (60-64 года) занял почетное третье место, уступив только спортсменам из России и Англии.

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

"Мы гордимся и поддерживаем наших спортсменов, которые защищают честь нашей страны на международной арене. В этот раз мы поддержали региональную команду и были рады узнать, что они достигли столь высоких результатов. Несмотря на то, что гиревой спорт не является олимпийским видом, мы гордимся победой наших спортсменов. Это свидетельствует о том, что спортивное развитие происходит не только в крупных городах, но и в регионах. Такие инициативы подчеркивают важность поддержки спорта на всех уровнях". Председатель Правления АО "НУХ" Байтерек" Рустам Карагойшин

АО "НУХ "Байтерек" и в дальнейшем будет поддерживать инициативы, способствующие решению социальных вопросов и формированию позитивного общественного восприятия.