Меньше чем за год жаксынский реабилитационный центр помог почти сотне детей из Акмолинской области

В рамках рабочей поездки в Жаксынский район аким Акмолинской области посетил реабилитационный центр "Қамқорлық", открытый на базе Жаксынской районной больницы, передает Zakon.kz.

Центр начал работу в ноябре прошлого года и уже доказал свою эффективность.

Главный врач районной больницы Эльмира Нуралина рассказала, что за короткое время здесь проведено 11 заездов и пролечена почти сотня детей.

"С момента открытия центр принял 90 детей в стационарном порядке и оказал 540 амбулаторных реабилитационных услуг. Сегодня наше отделение обеспечено всем необходимым оборудованием и специалистами, прошедшими обучение. Благодаря этому мы можем комплексно сопровождать детей с нейро-ортопедическими нарушениями, помогая им возвращаться к полноценной жизни", – отметила медик.

Центр оказывает помощь детям от полутора года до совершеннолетия. Причем не только из Жаксынского, но и из Атбасарского, Жаркаинского, Есильского, Егиндыкольского, Астраханского и Сандыктауского районов. Здесь работает мультидисциплинарная команда: врачи-неврологи и реабилитологи, логопеды, дефектологи, эрготерапевты, трудотерапевты, психологи, инструкторы ЛФК и физиотерапевты.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Оснащение центра обошлось в 241 миллион тенге. Средства выделили Общественный фонд "Қазақстан Халқына" и Корпоративный фонд "Қамқорлық қоры". Вклад этих организаций позволил приобрести современное оборудование и подготовить специалистов для работы с детьми.

Аким области подчеркнул, что появление центра – это результат системного подхода к социальной политике региона.

"Открытие реабилитационного центра „Қамқорлық" в Жаксынском районе стало важным шагом в реализации поручений главы государства по развитию социальной сферы. Здесь создана уникальная база для восстановления здоровья детей с нейро-ортопедическими нарушениями. Особенно важно, что центр обслуживает сразу семь районов области, и родители теперь могут получать квалифицированную помощь для своих детей рядом с домом, а не искать ее в столице или других регионах. Мы будем и дальше поддерживать такие проекты, потому что здоровье и будущее наших детей – главный приоритет", – заявил аким.