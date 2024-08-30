Еще несколько улиц перекроют в Астане

В Астане закрывают для движения транспорта еще несколько улиц в связи с проведением работ по ремонту дорог. Об этом 30 августа рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, предоставленной Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, в связи с ремонтом деформационных швов с 29 августа по 2 сентября 2024 года будет полностью перекрыта транспортная развязка:

На пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.



Фото: gov.kz

Также в связи с проведением работ по среднему ремонту улицы Енлик Кебек с 29 и 30 августа 2024 года будет полностью перекрыт участок от улицы Болашак до улицы Бейбарыс Султан.

Фото: gov.kz

Жителей и гостей столицы ведомство призывает заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее сообщалось, что в Астане несколько улиц будут перекрыты в связи с проведением спортивного марафона "Saryarqa Run".