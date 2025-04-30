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Общество

Несколько улиц перекроют в Астане

Площадь Независимости в Астане, памятник Казак ели, памятник Қазақ елі, дворец творчества Шабыт, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 15:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане 1 мая 2025 года состоится республиканский забег "Бірлік жүгірісі 2025". На время проведения мероприятия часть улиц будут закрывать. Об этом сегодня, 30 апреля, проинформировали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, старт забега состоится в районе МВЦ EXPO. На время проведения мероприятия будут закрывать движение на участках улиц Туркестан и Акмешит по следующему графику:

  • с 20:00 30 апреля – по ул. Туркестан около МВЦ EXPO для установки арки;
  • с 06:45 до 10:00 1 мая – улицы Акмешит, Туркестан на участках от МВЦ EXPO до монумента "Байтерек".
"Республиканский забег "Бірлік жүгірісі – 2025" посвящен 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и пройдет под девизом: "30 лет единства – 30 лет Ассамблее". Цель забега – объединить все этносы Казахстана в едином стремлении к здоровой и сплоченной нации. К участию приглашаются как взрослые, так и дети".Пресс-служба акимата Астаны

Также власти рассказали о дистанциях забега:

  • 1 км – детский и инклюзивный забеги;
  • 5 км – скандинавская ходьба;
  • 5 км – массовый забег поддержки;
  • 10 км и 21,1 км – сертифицированные трассы (категории по возрастам);
  • 30 км – командная эстафета (6×5 км, не менее одной женщины в команде).

Фото: Telegram/astana_newss

Фото: Telegram/astana_newss

Фото: Telegram/astana_newss

Фото: Telegram/astana_newss

Уточняется, что сбор участников начнется в 05:30 1 мая, а с 07:00 начнутся забеги.

"По завершении мероприятия гостей ждет розыгрыш призов. Приходите 1 мая на забег поддержать участников".Пресс-служба акимата Астаны

29 апреля 2025 года стало известно, что в Астане временно изменится схема движения 14 автобусных маршрутов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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