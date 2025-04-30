Несколько улиц перекроют в Астане

В Астане 1 мая 2025 года состоится республиканский забег "Бірлік жүгірісі 2025". На время проведения мероприятия часть улиц будут закрывать. Об этом сегодня, 30 апреля, проинформировали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, старт забега состоится в районе МВЦ EXPO. На время проведения мероприятия будут закрывать движение на участках улиц Туркестан и Акмешит по следующему графику:

с 20:00 30 апреля – по ул. Туркестан около МВЦ EXPO для установки арки;

с 06:45 до 10:00 1 мая – улицы Акмешит, Туркестан на участках от МВЦ EXPO до монумента "Байтерек".

"Республиканский забег "Бірлік жүгірісі – 2025" посвящен 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и пройдет под девизом: "30 лет единства – 30 лет Ассамблее". Цель забега – объединить все этносы Казахстана в едином стремлении к здоровой и сплоченной нации. К участию приглашаются как взрослые, так и дети". Пресс-служба акимата Астаны

Также власти рассказали о дистанциях забега:

1 км – детский и инклюзивный забеги;

5 км – скандинавская ходьба;

5 км – массовый забег поддержки;

10 км и 21,1 км – сертифицированные трассы (категории по возрастам);

30 км – командная эстафета (6×5 км, не менее одной женщины в команде).

Фото: Telegram/astana_newss

Фото: Telegram/astana_newss

Фото: Telegram/astana_newss

Фото: Telegram/astana_newss

Уточняется, что сбор участников начнется в 05:30 1 мая, а с 07:00 начнутся забеги.

"По завершении мероприятия гостей ждет розыгрыш призов. Приходите 1 мая на забег поддержать участников". Пресс-служба акимата Астаны

29 апреля 2025 года стало известно, что в Астане временно изменится схема движения 14 автобусных маршрутов.