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Несколько улиц перекроют в Астане

Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 10:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане несколько улиц будут перекрыты в связи с проведением спортивного марафона "Saryarqa Run". Об этом 29 августа 2024 года рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, предоставленной властями города, 31 августа с 08:00 до 10:00 будут перекрыты:

  • ул. Бейбитшилик – от ул. Кенесары до пр. Богенбай батыра;
  • ул. А. Жангельдина – от ул. Бейбитшилик до пр. Женис;
  • пр. Женис – от пр. Богенбай батыра до ул. С. Сейфуллина;
  • ул. С. Сейфуллина – от ул. Бейбитшилик до ул. К. Кумисбекова;
  • ул. К.Кумисбекова – от ул. А. Жангельдина до ул. Кенесары;
  • ул. Кенесары – от ул. К. Кумисбекова до ул. М. Ауезова.
Несколько улиц перекроют в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 10:59

Фото: gov.kz

"Важно отметить, что для удобства участников будет организована парковка возле здания по ул. Бейбитшилик, 9, заезд будет осуществлен со стороны ул. Т. Бигельдинова".Пресс-служба акимата Астаны

Ранее сообщалось, что в Астане грузовикам планируют запретить ездить в часы пик. Об этом заявил столичный аким Женис Касымбек.

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