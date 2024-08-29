Несколько улиц перекроют в Астане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Астане несколько улиц будут перекрыты в связи с проведением спортивного марафона "Saryarqa Run". Об этом 29 августа 2024 года рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

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