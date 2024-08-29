Несколько улиц перекроют в Астане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане несколько улиц будут перекрыты в связи с проведением спортивного марафона "Saryarqa Run". Об этом 29 августа 2024 года рассказали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, предоставленной властями города, 31 августа с 08:00 до 10:00 будут перекрыты:
- ул. Бейбитшилик – от ул. Кенесары до пр. Богенбай батыра;
- ул. А. Жангельдина – от ул. Бейбитшилик до пр. Женис;
- пр. Женис – от пр. Богенбай батыра до ул. С. Сейфуллина;
- ул. С. Сейфуллина – от ул. Бейбитшилик до ул. К. Кумисбекова;
- ул. К.Кумисбекова – от ул. А. Жангельдина до ул. Кенесары;
- ул. Кенесары – от ул. К. Кумисбекова до ул. М. Ауезова.
Фото: gov.kz
"Важно отметить, что для удобства участников будет организована парковка возле здания по ул. Бейбитшилик, 9, заезд будет осуществлен со стороны ул. Т. Бигельдинова".Пресс-служба акимата Астаны
Ранее сообщалось, что в Астане грузовикам планируют запретить ездить в часы пик. Об этом заявил столичный аким Женис Касымбек.
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