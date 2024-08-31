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14 уникальных операций за два дня провели врачи в Астане

Операционная, операция, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 15:19 Фото: primeminister.kz
14 уникальных операций провели на базе Национального научного центра травматологии и ортопедии им. академика Н.Д. Батпенова в Астане, сообщает Zakon.kz.

Мастер-классы состоялись с 26 по 27 августа 2024 года в рамках IV Съезда травматологов и III Съезда Казахстанской ассоциации травматологов-ортопедов, объединившими более 500 участников из 15 стран.

"Трехлетнему пациенту с врожденным сколиозом была выполнена сложная операция по коррекции позвоночника. Ребенку потребовалось удаление полупозвонка L5-S1, что позволило значительно улучшить его состояние. Прямая трансляция операции привлекла внимание специалистов детской хирургии позвоночника со всего мира", – говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РК
операция, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 15:19

Фото: Министерство здравоохранения РК

Еще одна операция – по восстановлению анатомии и функциональности кисти у пациента с неправильным сращением костей предплечья. Благодаря использованию 3D-моделирования и созданного заранее шаблона удалось провести точную и безопасную коррекцию, что значительно улучшило результаты лечения и восстановление больного.

"Хирургическое вмешательство с использованием минимально инвазивных эндоскопических методов продемонстрировало новые возможности в лечении сложных травматологических случаев. Эта техника позволила существенно сократить время операции и минимизировать риски для пациента, обеспечивая быстрое восстановление", – отметили в Минздраве.
операция, врачи, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 15:19

Фото: Министерство здравоохранения РК

Одним из ключевых итогов съезда стало подписание меморандума о сотрудничестве между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Ираном, Россией, Турцией, Таджикистаном и Китаем. Документ станет основой для дальнейшего развития научно-практических отношений и совместных исследований в области травматологии и ортопедии.

Ранее в алматинском филиале фонда НАО "ФСМС" рассказали о самых дорогих операциях, проводимых по ОСМС в мегаполисе. Затраты на такие медуслуги начинаются от 1 млн тенге.

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