Юному казахстанцу сумели "пришить" три отрезанных пилой пальца руки
В Министерстве здравоохранения 16 октября рассказали, что травма получена в результате несчастного случая с использованием электропилы.
Операция, длившаяся девять часов, потребовала от хирургов предельной точности и мастерства. Благодаря использованию новейшего операционного микроскопа врачам удалось восстановить все поврежденные сосуды, нервы, сухожилия и костные структуры отчлененных пальцев. Несмотря на малый размер этих элементов и высокую сложность операции, все соединительные ткани были успешно соединены.
Важно отметить, что в текущем году это уже шестая успешная операция по реплантации различных сегментов пальцев кисти, проведенная в центре. Все предыдущие пациенты полностью восстановили функции реплантированных пальцев.
9 октября мы писали о врачах из Караганды, которые сумели восстановить ребенку лицо и нос.