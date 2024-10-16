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Законодательство РК

Юному казахстанцу сумели "пришить" три отрезанных пилой пальца руки

Юному казахстанцу пришили обратно три отрезанных пилой пальца на руке, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 13:35 Фото: Минздрав РК
Уникальную микрохирургическую операцию по реплантации трех пальцев кисти у 18-летнего пациента провели в Национальном научном центре травматологии и ортопедии им. академика Батпенова, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения 16 октября рассказали, что травма получена в результате несчастного случая с использованием электропилы.

Операция, длившаяся девять часов, потребовала от хирургов предельной точности и мастерства. Благодаря использованию новейшего операционного микроскопа врачам удалось восстановить все поврежденные сосуды, нервы, сухожилия и костные структуры отчлененных пальцев. Несмотря на малый размер этих элементов и высокую сложность операции, все соединительные ткани были успешно соединены.

Важно отметить, что в текущем году это уже шестая успешная операция по реплантации различных сегментов пальцев кисти, проведенная в центре. Все предыдущие пациенты полностью восстановили функции реплантированных пальцев.

9 октября мы писали о врачах из Караганды, которые сумели восстановить ребенку лицо и нос.

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