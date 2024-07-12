Названы самые дорогие операции, проводимые по ОСМС в Алматы

Ежегодно за счет средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Алматы гражданам проводятся несколько тысяч дорогостоящих операций с использованием высоких технологий, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 12 июля 2024 года в пресс-службе филиала по Алматы НАО "ФСМС", затраты на проведение таких медуслуг начинаются от 1 млн тенге, при этом самая дорогая по стоимости – порядка 74 млн тенге.

В прошлом году алматинские врачи за счет средств ОСМС провели более 7000 операций с использованием высоких технологий на сумму 21,7 млрд тенге. А в 2024 году Фонд медстрахования на это направление выделил почти 25 млрд тенге.

В алматинском филиале фонда рассказали о самых дорогих и популярных у горожан операциях, которые проводят алматинские врачи за счет ОСМС.

Введение имплантируемой вспомогательной сердечной системы, стоимость – 74,8 млн тенге

Рейтинг по дороговизне возглавляет имплантация искусственного левого желудочка сердца (LVAD). Это новый этап лечения тяжелых пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Является альтернативой трансплантации сердца.

Имплантируемый сердечный насос помогает сердцу прокачивать кровь по организму и облегчает симптомы ХСН. Для некоторых пациентов – это единственный шанс продлить жизнь. По мнение врачей, миниатюрный насос размером с обычную батарейку и двумя трубками выполняет функцию левого желудочка. LVAD дает возможность прожить дольше, вернуться к прежнему образу жизни и улучшить ее качество. Единственное отличие пациента с искусственным сердцем от других людей – у него не будет пульса.

Раньше пациенты с таким диагнозом доживали, сколько позволяют резервные возможности. Такие операции не каждая страна может себе позволить из-за дороговизны, а в Казахстане ее проводят в рамках ОСМС.

Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток, стоимость – 16,3 млн тенге

Трансплантация стволовых клеток используется для лечения состояний, при которых костный мозг поврежден и больше не способен вырабатывать здоровые клетки крови.

Также трансплантацию можно проводить для замены клеток крови, поврежденных или уничтоженных в результате лечения рака. Это дорогостоящее лечение, которое теперь становится доступнее.

По данным экспертов, эффективность таких операций составляет от 54 до 73%.

Трансплантация печени, стоимость – 8,3 млн тенге

Пересадка печени – это операция с высоким риском, так как этот орган влияет на всю систему человеческого организма.

Печень очищает организм и при пересадке риск для жизни больше, чем для большинства процедур. Конечно, найти подходящего донора тоже большая проблема, плюс длительная и интенсивная реабилитация после операции. К сожалению, повреждения печени не так редки в наше время, особенно у пожилого населения.

В прошлом году в Алматы за счет ОСМС врачи пересадили печень 27 пациентам.

Имплантация автоматического кардиовертера/дефибриллятора, стоимость – 8 млн тенге

В городских клиниках проводятся оперативные вмешательства по имплантации кардиовертер-дефибриллятора пациентам с высоким риском внезапной остановки сердца. Пациентам с сердечной недостаточностью имплантируются дефибрилляторы нового поколения с возможностью подключения их к системе удаленного мониторинга.

Подобные технологии позволяют отслеживать состояние пациента на любом расстоянии, и, при необходимости, корректировать схему лечения с целью предотвращения серьезных последствий заболевания. Это удобно для больных из отдаленных регионов страны, которые не могут приехать на обследование после имплантации дефибриллятора в республиканские центры.

Современные технологии позволяют производить контроль посредством установки специального приложения на телефон пациента.

Имплантация электромагнитного слухового аппарата, стоимость – 7,3 млн тенге

Имплант представляет собой миниатюрное электронное устройство, позволяющее вернуть слуховую функцию людям с тотальной глухотой либо тяжелой степенью тугоухости.

Импланты напрямую стимулируют слуховой нерв в обход поврежденных органов внутреннего уха. Слуховой нерв, в свою очередь, передает импульсы в головной мозг, который распознает их как звуки.

С помощью этой сложной процедуры неслышащие люди получают уникальную возможность полноценно общаться с окружающими.

Эндоваскулярная замена аортального клапана, стоимость – 6,5 млн тенге

Стеноз и недостаточность аортального клапана в большинстве случаев лечат заменой нефункционирующего клапана на биологический или механический протез.

Операция позволяет поддерживать правильное кровообращение и отвечает за работу каждого органа на клеточном уровне. Если операцию провел опытный кардиохирург, то пациент с искусственным клапаном сердца сможет прожить без замены на новый 20-30 лет.

Эндоваскулярная эмболизации или окклюзия сосудов головы и шеи, стоимость – 5,8 млн тенге

Эндоваскулярная эмболизация – самая прогрессивная методика лечения аневризм. За прошлый год алматинские нейрохирурги провели 586 таких операций.

Для проведения эмболизации необходима диагностика с помощью рентген-установки и контрастного вещества. Под рентген-контролем нейрохирург вводит катетер в сосуд, затем специальное устройство, препарат или материал, чтобы изменить кровоток.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), стоимость – 1,2 млн тенге

ЭКО не самая дорогая, но, безусловно, одна из популярных услуг среди застрахованных граждан, требующая применения высоких технологий. Ежегодно на ЭКО выделяется 7000 квот, в том числе по Алматы – 3241.

Метод экстракорпорального оплодотворения – один из самых эффективных в борьбе с бесплодием. Ему поддаются практически любые формы женского и мужского бесплодия.

Суть метода ЭКО заключается в том, что оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит вне организма женщины, в лаборатории, в специальных условиях. Завершающим этапом выполнения метода является перенос эмбриона в полость матки женщины.

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