Что изменится в школах страны, рассказал глава Минпросвещения

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на торжественной линейке в школе №1-3 Астаны рассказал, чем новый учебный год будет отличаться от предыдущих, сообщает Zakon.kz.

Гани Бейсембаев сообщил, что в новом учебном году за школьные парты сядут 3,9 млн детей, из них более 350 тыс. детей - это первоклассники. Более 200 тыс. детей в этом году завершат школу.

Он же рассказал, что изменится в этом году.

"В учебной программе мы улучшаем методику преподавания. Качество образования в первую очередь зависит от методов обучения. На августовской конференции мы обсуждали применение элементов искусственного интеллекта для повышения качества обучения. И больше акцентировать внимание на применении цифровых решений. Поэтому одно из нововведений этого года – это цифровые решения, применение элементов искусственного интеллекта, которые дают возможность выстроить траекторию развития каждого ребенка", – отметил министр просвещения.

1 сентября 2024 года сообщалось, что 87 тысяч детей начнут обучение в новых школах в 2024 году.



