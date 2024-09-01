Что изменится в школах страны, рассказал глава Минпросвещения
Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр просвещения РК Гани Бейсембаев на торжественной линейке в школе №1-3 Астаны рассказал, чем новый учебный год будет отличаться от предыдущих, сообщает Zakon.kz.
Гани Бейсембаев сообщил, что в новом учебном году за школьные парты сядут 3,9 млн детей, из них более 350 тыс. детей - это первоклассники. Более 200 тыс. детей в этом году завершат школу.
Он же рассказал, что изменится в этом году.
"В учебной программе мы улучшаем методику преподавания. Качество образования в первую очередь зависит от методов обучения. На августовской конференции мы обсуждали применение элементов искусственного интеллекта для повышения качества обучения. И больше акцентировать внимание на применении цифровых решений. Поэтому одно из нововведений этого года – это цифровые решения, применение элементов искусственного интеллекта, которые дают возможность выстроить траекторию развития каждого ребенка", – отметил министр просвещения.
1 сентября 2024 года сообщалось, что 87 тысяч детей начнут обучение в новых школах в 2024 году.
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