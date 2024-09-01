В пристоличных районах Акмолинской области презентовали несколько новых школ

В пристоличных районах Акмолинской области – в селе Талапкер и городе Косшы –открыли новые школы ко Дню знаний. Из них две комфортные школы презентовали 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

В селе Талапкер Целиноградского района открыли школу-гимназию и IT-школу. Их построили в рамках Национального проекта "Комфортная школа". Новый учебный год здесь начали порядка 1800 школьников и более 100 педагогов, сообщает пресс-служба акима Акмолинской области.

Школы оснащены всем современным оборудованием, LED экранами, мастерскими, лабораториями и предметными кабинетами. Это позволит повысить уровень качества образования. К тому же для безопасности детей установлены камеры видеонаблюдения.

В торжественном собрании, посвященном открытию школ, принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Глава региона поздравил детей и педагогов с началом учебного года в новых школах.

"В пристоличных регионах в связи с большим ростом населения был дефицит ученических мест, школы работали в трехсменном режиме. Инициированный президентом проект "Комфортная школа" позволил решить проблему нехватки мест в школах и повысить качество образования в регионах. Создавая комфортные условия для обучения детей, мы получаем достойное подрастающее поколение. Желаю успехов ученикам и педагогам в новом учебном году", – сказал Марат Ахметжанов.

Еще одним радостным событием для акмолинцев стало открытие школы на 1200 мест в Косшы. В торжественной церемонии приняли участие администрация города и заместитель начальника Управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов.

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Косшы – один из самых густонаселенных и динамично растущих городов области, где количество школьников превысило 11 тысяч. Новая школа позволит свыше 500 учащимся получать качественное образование в современных оснащенных кабинетах.

В учебном заведении расположены 48 предметных кабинетов, библиотека, мастерские по обработке металла и древесины, швейная мастерская, а также оборудована кухня. Здесь есть два спортивных зала, актовый зал, просторная столовая и медицинский кабинет.

В Управлении образования Акмолинской области отметили, что за три года получения статуса города областного значения в Косшы открыли четыре школы.

Стоит отметить, что в рамках реализации Национального проекта "Комфортная школа" в области идет строительство девяти школ на 12 200 мест. Всего в 528 школах региона учатся более 150 тысяч детей, из них порядка 13 тысяч – первоклассники.