В пристоличном городе Акмолинской области презентовали новое футбольное поле

В городе Косшы ко Дню Республики открыли футбольное поле "Косшы Арена" общей площадью 1250 кв. м, построенное за счет частных инвестиций. Проектная мощность – 180 человек в день, сообщает Zakon.kz.

Объект оборудован ванной комнатой, раздевалкой, балконом для зрителей, передает Региональная служба коммуникаций Акмолинской области.

В городе Косшы особое внимание уделяют детско-юношескому развитию. Об этом свидетельствует ввод новых спортивных и образовательных объектов.

По информации акимата города Косшы для увеличения количества спортивных объектов в городе Косшы ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса за счет средств областного бюджета. Ввод в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2024 года.

К примеру, в прошлом месяце здесь открылась детско-юношеская спортивная школа.

"Как вы все знаете, фонд "Верный капитал" в этом году подарил нашим детям новую школу-гимназию, не имеющую аналогов в масштабах республики. Наше социальное партнерство с этим фондом будет продолжено. В настоящее время планируется начать строительство общественного культурно-спортивного центра", – отметил аким города Косшы Гайдар Касенов.

Также в этом году разработан проект строительства дома культуры на 400 мест. Его реализация предусмотрена Комплексным планом на 2024-2025 годы.

"Считаю, что эти показатели - доказательство того, что создаются условия для развития спорта в городе Косшы и работа в этом направлении будет продолжена", – отметил градоначальник.

Разумеется, это не может радовать местных жителей.





"Как родители, мы очень рады этому. Наши дети будут максимально использовать свое свободное время и заниматься любимым видом спорта. Мой сын очень любит футбол. Возможно, в будущем станет известным футболистом. Хочу поблагодарить всех, что сегодня создаются условия для наших детей, которые в будущем будут представлять Казахстан на спортивных соревнованиях", – сказала Маржан Толеуова.