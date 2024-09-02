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Токаев: Подушевое финансирование на детсады нужно привязать к реальным доходам каждой семьи

Детский сад, детский садик, дети, няни, няня, детсад, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 12:12 Фото: amanatpartiasy.kz
Во время традиционного Послания народу Казахстана президент высказался о том, что нужно принять меры по укреплению функционала школ, дальнейшему повышению квалификации и социального статуса педагогов, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что учителя – это интеллектуальный авангард страны, закладывающий фундамент долгосрочного прогресса нации.

"Мы можем иметь лучшие программы, современные школы и передовую систему управления, но ничего не добиться без хороших учителей. Поэтому необходимо уделить особое внимание набору в педагогические вузы целеустремленной, способной молодежи. Положительная тенденция в этом вопросе уже наметилась, теперь нужно ее закрепить", – сказал президент.

При этом, по его словам, большое значение имеет подготовка детей к школе.

"За дошкольное воспитание и обучение ребенка солидарную ответственность, наравне с государством, несут и родители. Поэтому подушевое финансирование на дошкольное образование нужно привязать к реальным доходам каждой семьи. Таким образом, дальнейшее совершенствование системы образования позволит помочь действительно нуждающимся гражданам, повысит прозрачность государственной поддержки и, в целом, будет способствовать укреплению человеческого потенциала страны", – сказал президент.

Видео Послания президента народу смотрите здесь.

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