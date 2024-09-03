Маленькими детьми торговали в Алматинской области

В Алматинской области задержали женщину, подозреваемую в торговле детьми, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 сентября 2024 года рассказал начальник Департамента полиции региона Бауржан Аленов.

"25 августа поступила оперативная информация о том, что в социальной сети surak.baribar действует преступная группа, возможно, занимающаяся незаконной деятельностью под предлогом законного усыновления и удочерения несовершеннолетних и новорожденных детей. 28 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного УБОП установлена 38-летняя подозреваемая, являющаяся уроженкой Кызылординской области", – сообщил он.

По факту торговли несовершеннолетними полицейские расследуют уголовное дело.

Подозреваемая взята под стражу. Судя по распространенному видео, женщину задержали с поличным и была изъята крупная сумма денег.

В марте 2024 года в Кызылординской области осудили к восьми годам женщину, которая продала своих детей за 500 тыс. тенге.