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Игорь Крутой перепел легендарную песню Михаила Шуфутинского "3 сентября"

Игорь Крутой перепел легендарную песню Михаила Шуфутинского &quot;3 сентября&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 11:27 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Сегодня, 3 сентября 2024 года, известный российский композитор и пианист Игорь Крутой порадовал поклонников новым звучанием легендарной песни Михаила Шуфутинского, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram маэстро поздравил всех с "новым осенним праздником – 3 сентября".

"Надеюсь, он приживется. Вам всем – золотой осени, золотых листьев, и, конечно же, любви... А я вам спою нашу песенку с Игорем Николаевым", – сказал Игорь Крутой и начал петь песню "3 сентября".

"Ну что, мои дорогие подписчики, по традиции сегодня начинаем жечь костры рябин? "Третье сентября" (музыка Игоря Крутого, стихи Игоря Николаева)", – написал под публикацией 70-летний композитор.

Новое звучание популярной композиции настолько понравилось фолловерам, что они завалили своего кумира комплиментами:

  • "Какие искренние улыбка, голос! Спасибо за волшебные эмоции!"
  • "Тот случай, когда песня действительно вошла в историю! И в календарь".
  • "Спасибо за счастливую юность моих родителей, мою и моих будущих детей".
  • "Спасибо огромное, Игорь Яковлевич! Обожаю ваш голос, ваше исполнение любой песни – лучшее".
  • "Спасибо вам, двум Игорям, за такую классную, долгоживущую, запавшую в душу песню! Буду петь сегодня целый день! Класс!"
  • "Песни ваши, особенно в авторском исполнении, можно слушать и наслаждаться ими в любое время года, суток, дня, не важно 3-е это, сентябрь ли…"

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