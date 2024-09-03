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Казнет рассмешила первоклашка из Костаная

1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 17:47 Фото: Zakon.kz
1 и 2 сентября 2024 года в школах Казахстана прошли торжественные линейки, которые не обошлись без умилительных моментов, сообщает Zakon.kz.

К примеру, костанайский блогер Стас Семененко опубликовал видео под названием "Когда очень сильно ждал первое первое сентября". На кадрах маленькая первоклашка со слезами на глазах читает стихотворение на своей первой школьной линейке и последние два слова буквально выкрикивает:

"Нами все вы полюбуйтесь

И запомните вы нас.

Обещаем, самым лучшим

Будет в школе ПЕРВЫЙ КЛАСС!!!"

Буквально после завершения выступления девочки собравшиеся на торжество хором рассмеялись, а также громко аплодировали первоклашке.

По словам автора публикации, видео снято в костанайском физико-математическом лицее.

Из комментариев стало известно, что юное дарование зовут Мария. Пользователи Казнета отметили, что это лучшее прочтение стихотворения и что первоклашка подняла им настроение:

  • "От души".
  • "Классная".
  • "Круто! запомнили".
  • "Лучшее прочтение стихотворения".
  • "100 раз пересматривала и 100 раз смеялась".
  • "Это Машуня с нашей группы в садике, милашка".
  • "У меня сердце сжалось от сочувствия этому ребенку".
  • "Я ждала, кто же это выложит… Потрясающая девочка".

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