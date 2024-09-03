Казнет рассмешила первоклашка из Костаная
К примеру, костанайский блогер Стас Семененко опубликовал видео под названием "Когда очень сильно ждал первое первое сентября". На кадрах маленькая первоклашка со слезами на глазах читает стихотворение на своей первой школьной линейке и последние два слова буквально выкрикивает:
"Нами все вы полюбуйтесь
И запомните вы нас.
Обещаем, самым лучшим
Будет в школе ПЕРВЫЙ КЛАСС!!!"
Буквально после завершения выступления девочки собравшиеся на торжество хором рассмеялись, а также громко аплодировали первоклашке.
По словам автора публикации, видео снято в костанайском физико-математическом лицее.
Из комментариев стало известно, что юное дарование зовут Мария. Пользователи Казнета отметили, что это лучшее прочтение стихотворения и что первоклашка подняла им настроение:
- "От души".
- "Классная".
- "Круто! запомнили".
- "Лучшее прочтение стихотворения".
- "100 раз пересматривала и 100 раз смеялась".
- "Это Машуня с нашей группы в садике, милашка".
- "У меня сердце сжалось от сочувствия этому ребенку".
- "Я ждала, кто же это выложит… Потрясающая девочка".
2 сентября 2024 года видео с танцующим директором школы №209 Алматы вызвало восторженную реакцию у пользователей соцсетей.