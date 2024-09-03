Танцующий директор школы в Алматы покорил сердца казахстанцев

2 сентября видео с танцующим директором школы №209 города Алматы мгновенно разлетелось по казахстанским пабликам, вызвав восторженную реакцию у зрителей, сообщает Zakon.kz.

Своей инициативой на школьной линейке Болат Мунбаев мгновенно покорил сердца пользователей соцсетей. Решив подбодрить первоклашек не словом, а делом директор принялся танцевать с ними. Заметив видеосъемку он нисколько не смутился, а лишь продолжил сближать слегка растерянных первоклассниц.

Судя по его странице в Instagram, гостьей школьного мероприятия в тот день стала известная певица Айжан Нурмаганбетова. После официального фото с ней, позитивный руководитель школы разместил другое, сделанное в непринужденном виде.

Фото: Instagram/bolat_munbayev

Помимо этого стало известно, что Болату Мунбаеву 37 лет. По специальности он – учитель истории. а его педагогический стаж составляет 16 лет.

Также 1 сентября цифровой журнал знаний о чрезвычайных ситуациях с QR-кодом показали первоклассникам города Алматы сотрудники управления ЧС Ауэзовского района.