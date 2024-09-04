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Как 8,3 млрд тенге изменили сельские территории Алматинской области

Зерно, пшеница, сельское хозяйство, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 17:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С мая 2023 года в Алматинской области реализуется программа "Ауыл Аманаты". Поверенным агентом программы микрокредитования сельских жителей является АО "Социально-предпринимательская корпорация "Қонаев".

В 2023 году акимат Алматинской области направил на кредитование сельских жителей значительную сумму – 8,3 миллиарда тенге. Эти средства, предоставленные под рекордно низкий процент – 2,5% годовых, сыграли ключевую роль в реализации 1 090 проектов в регионе, способствуя развитию бизнеса и улучшению жизненных условий в сельской местности.

Основные направления программы

Программа "Ауыл Аманаты" нацелена на финансирование проектов в различных сферах сельского хозяйства и бизнеса на селе. Особое внимание уделяется поддержке якорных коопераций, что позволяет объединить усилия местных предпринимателей для достижения общих целей. В рамках программы 46 бизнес-идей, принадлежащих сельским кооперативам, получили финансирование на общую сумму более 1,1 миллиарда тенге. Эти проекты включают переработку шерсти, выращивание яблонь, приобретение сельхозтехники, а также разведение крупного и мелкого рогатого скота и лошадей.

Результаты по районам

По количеству выданных займов топ-5 районов области выглядит следующим образом:

  • Енбекшиказахский район – 277 проектов.
  • Кегенский район – 156 проектов.
  • Уйгурский район – 155 проектов.
  • Балхашский район – 133 проекта.
  • Жамбылский район – 125 проектов.

Наибольшее число проектов сосредоточено в сфере животноводства – 862. Благодаря этому было закуплено 26 706 голов сельскохозяйственного скота, включая 4 424 головы КРС молочного направления, 3 992 головы КРС мясных пород, более 3 000 лошадей, 27 верблюдов и 15 945 голов МРС. Программа также охватывает такие области, как пчеловодство, рыболовство и птицеводство.

Финансирование растениеводства и предпринимательства

В сфере растениеводства было профинансировано 37 проектов на общую сумму 263,4 миллиона тенге. Средства направлены на выращивание малины, хвойных деревьев, яблонь, грибов и овощей, а также на приобретение оборудования для теплиц и систем орошения.

В рамках программы также реализовано 149 предпринимательских проектов на сумму более 1 миллиарда тенге. Из них 64 проекта связаны с производством, а 85 – со сферой услуг. В числе успешных проектов – приобретение оборудования для производства металлопроката, швейных и мясных цехов, СТО, парикмахерских и других бизнесов.

Условия кредитования и будущее программы

Программа "Ауыл Аманаты" предлагает выгодные условия кредитования. Микрозаймы выдаются под 2,5% годовых на срок до 5 лет для проектов в сфере услуг, производства и переработки товаров, и до 7 лет для проектов в сфере животноводства. Предусмотрен льготный период до 12 месяцев на погашение основного долга. Максимальная сумма кредита для индивидуальных предпринимателей составляет до 2500 МРП (до 9,2 миллиона тенге), для кооперативов – до 8000 МРП (до 29,5 миллиона тенге).

Программа будет продолжена в 2024 году, и в настоящее время СПК "Қонаев" работает над внедрением новой автоматизированной системы подачи заявок в онлайн формате. Это нововведение должно значительно ускорить процесс подачи и обработки заявок, улучшив доступность программы для сельских предпринимателей.

Как 8,3 млрд тенге изменили сельские территории Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 17:18

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Программа "Ауыл Аманаты" продолжает демонстрировать свою эффективность в развитии сельских территорий и поддержке предпринимательства, играя важную роль в улучшении экономической ситуации в Алматинской области.

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