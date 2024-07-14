Тамара Дуйсенова ознакомилась с ходом реализации программы "Ауыл аманаты" в Алматинской области

Программа "Ауыл аманаты" по повышению доходов сельского населения пользуется спросом среди казахстанцев, предоставляя возможность открыть собственное дело благодаря льготному кредитованию под 2,5%., сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день программа совершенствуется и работает над обеспечением устойчивости бизнеса путем налаживания каналов сбыта продукции.



Во время рабочей поездки в Алматинскую область заместителю премьер-министра РК Тамаре Дуйсеновой продемонстрировали ход реализации программы.



Одним из якорных проектов в Талгарском районе является тепличный комплекс ТОО "Green Eco", где 10 человек получили кредиты по программе "Ауыл аманаты". Им оказывается поддержка в ведении растениеводства: обучение крестьян, предоставление семян, помощь в выборе теплиц и реализации продукции. Комплекс производит 60 тонн 30 видов овощей в месяц и планируется расширение территории для увеличения объема урожая до 100 тонн.



Товарищество "Байсерке Агро", один из крупных объектов района, также сотрудничает с участниками программы, покупая скот, сдавая продукцию на переработку и организовывая экспорт.



В Енбекшиказахском районе функционирует "Иссыкский плодоовощной консервный завод", способный перерабатывать 300 тонн фруктов и овощей в сутки. Завод принимает и перерабатывает продукцию местных жителей.

Генеральный директор компании Ерик Айдарбаев выразил заинтересованность в заключении меморандума с получателями кредитов по программе "Ауыл аманаты" для закупки их продукции, а также готов предоставить необходимые семена и поддержать с капельным орошением. Якорные производства в регионе способствуют эффективной реализации программы, направленной на повышение доходов сельского населения.

Тамара Дуйсенова подчеркнула важность использования механизмов рационального планирования местными акиматами.



Вице-премьер также провела встречи с жителями сел Аксенгир, Панфилово, Аркабай, Кайнар. В рамках рабочей поездки было организовано совещание по реализации проекта "Ауыл аманаты" в регионе. В нем приняли участие акимы районов и сел, руководители ответственных управлений. Заместитель министра сельского хозяйства Баглан Бекбауов сообщил, что выделенные в прошлом году 8,3 млрд тенге были полностью освоены, и большинство заемщиков выбрали животноводство. В этом году предполагается приоритетность других отраслей, а также внедрение информационной системы для автоматизации подачи заявок, что устранит необходимость посещения областного центра жителями отдаленных сел. Акимы Балхашского, Жамбылского, Карасайского, Талгарского районов отчитались о предпринимаемых мерах по якорной кооперации.



"Государством реализуется ряд программ, направленных на поддержку граждан. Если мы хотим улучшить положение жителей на селе, то наряду с проектом "Ауыл аманаты" необходимо совместно использовать такие меры поддержки, как гранты и льготные кредиты для молодежи, "Ауыл – ел бесігі", субсидируемые рабочие места. При этом необходима системная и слаженная работа акимата области, заинтересованных центральных государственных органов", — резюмировала Тамара Дуйсенова.

