Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полиция перешла на усиление в Казахстане

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, камера полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 18:08 Фото: Zakon.kz
В рамках проведения Всемирных игр кочевников с целью обеспечения общественного порядка и безопасности Министерство внутренних дел (МВД) перешло на усиленный вариант несения службы по всей стране, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители подчеркивают, что особое внимание будет уделено столице, где 3 сентября проведен общегарнизонный развод комплексных сил, заступающих на службу.

"Готовность личного состава к выполнению поставленных задач проверило руководство МВД. Задействованные силы ориентированы на профилактику правонарушений, поддержание правопорядка в местах массового пребывания граждан, а также вежливое и культурное отношение при взаимодействии с гражданами".Пресс-служба МВД РК

МВД призывает жителей и гостей столицы неукоснительно соблюдать закон, относиться с пониманием к усиленным мерам безопасности, направленным на обеспечение правопорядка.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы готовности национальной сборной, а также спортивных комплексов, гостиниц и культурных объектов.

Также сообщалось, что во время проведения Игр в Астане изменятся маршруты движения ряда автобусов. Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 14 сентября 2024 года. В соревнованиях примут участие около 4 тыс. участников из более чем 100 стран мира.

Читайте также

Названы два региона Казахстана, по которым 5 сентября ударят ночные заморозки
Названы два региона Казахстана, где 5 сентября ударят ночные заморозки
Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы
Застройщики украли 3 млрд тенге у сотен казахстанцев
Кок-Тобе, туман, Алматы, плохая погода
Жара до +31°С и дожди с грозой ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Анастасия Московчук
Астана МВД РК Казахстан 2024 год Полиция Всемирные игры кочевников
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Яна Рудковская рассказала о роскошном подарке от миллиардера из Лондона
Гарик Харламов, Филипп Киркоров
Гарик Харламов "сделал" операцию у хирурга Филиппа Киркорова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: