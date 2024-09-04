Полиция перешла на усиление в Казахстане

В рамках проведения Всемирных игр кочевников с целью обеспечения общественного порядка и безопасности Министерство внутренних дел (МВД) перешло на усиленный вариант несения службы по всей стране, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители подчеркивают, что особое внимание будет уделено столице, где 3 сентября проведен общегарнизонный развод комплексных сил, заступающих на службу.

"Готовность личного состава к выполнению поставленных задач проверило руководство МВД. Задействованные силы ориентированы на профилактику правонарушений, поддержание правопорядка в местах массового пребывания граждан, а также вежливое и культурное отношение при взаимодействии с гражданами". Пресс-служба МВД РК

МВД призывает жителей и гостей столицы неукоснительно соблюдать закон, относиться с пониманием к усиленным мерам безопасности, направленным на обеспечение правопорядка.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы готовности национальной сборной, а также спортивных комплексов, гостиниц и культурных объектов.

Также сообщалось, что во время проведения Игр в Астане изменятся маршруты движения ряда автобусов. Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 14 сентября 2024 года. В соревнованиях примут участие около 4 тыс. участников из более чем 100 стран мира.