В Астане четыре автобусных маршрута изменят схему движения до 15 сентября

Во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане изменятся маршруты движения ряда автобусов, сообщает Zakon.kz.

По данным ТОО "City Transportation Systems":

"В целях обеспечения жителей и гостей столицы общественным транспортом к местам проведения Всемирных игр кочевников временно изменены схемы движения маршрутов № 18, 37, 303, 323 сроком по 15 сентября включительно!"

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что с 8 по 14 сентября 2024 года в столице Казахстана Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. В соревнованиях примут участие около 4 тыс. участников из более 100 стран мира.

Ранее сообщалось, что подрядная организация продлила ремонтные работы в Алматы на улице Курмангазы на участке от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова до середины сентября 2024 года.