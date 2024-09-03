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В Астане четыре автобусных маршрута изменят схему движения до 15 сентября

Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 15:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане изменятся маршруты движения ряда автобусов, сообщает Zakon.kz.

По данным ТОО "City Transportation Systems":

"В целях обеспечения жителей и гостей столицы общественным транспортом к местам проведения Всемирных игр кочевников временно изменены схемы движения маршрутов № 18, 37, 303, 323 сроком по 15 сентября включительно!"

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что с 8 по 14 сентября 2024 года в столице Казахстана Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. В соревнованиях примут участие около 4 тыс. участников из более 100 стран мира.

Ранее сообщалось, что подрядная организация продлила ремонтные работы в Алматы на улице Курмангазы на участке от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова до середины сентября 2024 года.

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