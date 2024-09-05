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Работа в интернете: о новом виде мошенничества предупреждает прокуратура

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 10:17 Фото: pexels
Многим в Whatsapp и Telegram приходят сообщения с неизвестных номеров с предложением подзаработать в интернете. Как оказалось, за некоторыми из таких предложений могут быть мошенники, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в прокуратуре комплекса "Байконур". По данным ведомства, потерпевшей в августе 2024 года пришло такое предложение заработать.

"Изначально ей было предложено перейти по определенным ссылкам на различные торговые площадки, поставить высокие оценки продаваемым товарам и написать положительные комментарии. После выполнения данного задания потерпевшая получила небольшую сумму денежных средств", – рассказали в прокуратуре.

Следующее задание было уже посложнее. "Работодатели" поставили условие: оплатить товар, а потом написать на него положительный отзыв и поставить высокую оценку.

"При этом, по условиям задания, товар она не получит, а перечисленные ею деньги якобы за покупку товара незамедлительно будут ей возвращены. Первоначально данная договоренность была исполнена мошенниками, потерпевшей действительно вернули вложенные денежные средства, а также перечислили обещанный доход. После этого аферисты сообщили потерпевшей, что для получения более высокого дохода ей необходимо совершать аналогичные действия, соответственно, на превышающую первоначальные вложения сумму", – озвучили подробности в надзорном органе.

Но после перечисления по такой схеме более 159 тыс. рублей (около 900 тыс. тенге) мошенники перестали выходить с ней на связь.

По данному факту заведено уголовное дело по статье мошенничество.

Ранее мы рассказывали о том, как в Байконуре казахстанец обманул четверых россиян почти на 23 млн тенге.

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