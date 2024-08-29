В Байконуре казахстанец обманул четверых россиян почти на 23 млн тенге

Прокуратура комплекса "Байконур" проводила расследование в отношении казахстанца, подозреваемого в крупном мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Следствие установило, что 22-летний местный житель с сентября 2023 года по май текущего года размещал в Интернете информацию о возможности получить крупный доход за короткий период времени.

"Для этого аферист предлагал перечислять ему денежные средства, которые он якобы будет инвестировать в различные финансовые платформы. Его предложением заинтересовались четверо жителей города Байконура, которые перечислили денежные средства. Первоначальные вложения оправдали их ожидания, через несколько дней вложенные деньги и обещанный доход были возвращены", – рассказали в прокуратуре Байконура.

Но быстрый доход оказался лишь приманкой.

"Злоумышленник сообщил потерпевшим условия дальнейшего сотрудничества, значительно повысив минимальный порог вносимой суммы. После того, как потерпевшие перечислили ему денежные средства на сумму более 4,1 млн рублей (более 21 млн тенге по текущему курсу – Прим. ред.), злоумышленник данные деньги похитил", – рассказали в ведомстве.

Там пояснили: в связи с тем, что обвиняемый является гражданином Казахстана, уголовное дело в отношении него прокуратура комплекса передала казахстанским правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

Ранее казахстанский эксперт рассказал о том, как защититься от новых и нестандартных схем мошенников.