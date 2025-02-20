Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества
Фото: pixabay
В Сети активно распространяются схемы обмана, связанные с покупкой и продажей аккаунтов популярных платформ, таких как TikTok, Telegram, Instagram и других, сообщает Zakon.kz.
Канал о мошенничествах Aqparat saqsysy рассказал, почему покупка или продажа аккаунта может быть опасной.
С чем вы можете столкнуться
- Продажа несуществующих аккаунтов. Вам предлагают аккаунт с "миллионом подписчиков", но после перевода денег продавец исчезает.
- Перехват после продажи. Даже если аккаунт передали вам, мошенник может восстановить доступ через привязанную почту или номер телефона.
- Купленный аккаунт могут заблокировать. Соцсети активно борются с перепродажей, и ваш аккаунт могут заморозить за нарушение правил.
- Использование краденых аккаунтов. Иногда мошенники продают аккаунты, полученные незаконным путем. Покупая их, вы сами становитесь частью схемы.
- Фишинговые ссылки. Якобы для "подтверждения сделки" вам могут отправить фейковую страницу входа, украсть данные и взломать ваш основной аккаунт.
Как не стать жертвой
- Не покупайте аккаунты, это запрещено правилами большинства платформ.
- Не доверяйте "выгодным" предложениям, особенно без гарантий.
- Никогда не переводите деньги незнакомцам заранее.
- Используйте двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить свои аккаунты.
- Проверяйте репутацию продавца, но помните, что отзывы могут быть поддельными.
Если вам предлагают купить или продать аккаунт, будьте осторожны. Лучше потратить время на развитие собственного профиля, чем потерять деньги и доверие подписчиков.
На днях в Астане осудили мужчину, который от имени интернет-магазина в Instagram рекламировал товар, собрал миллионы тенге и обманул клиентов.
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