Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества

В Сети активно распространяются схемы обмана, связанные с покупкой и продажей аккаунтов популярных платформ, таких как TikTok, Telegram, Instagram и других, сообщает Zakon.kz.

Канал о мошенничествах Aqparat saqsysy рассказал, почему покупка или продажа аккаунта может быть опасной.

С чем вы можете столкнуться

Продажа несуществующих аккаунтов. Вам предлагают аккаунт с "миллионом подписчиков", но после перевода денег продавец исчезает. Перехват после продажи. Даже если аккаунт передали вам, мошенник может восстановить доступ через привязанную почту или номер телефона. Купленный аккаунт могут заблокировать. Соцсети активно борются с перепродажей, и ваш аккаунт могут заморозить за нарушение правил. Использование краденых аккаунтов. Иногда мошенники продают аккаунты, полученные незаконным путем. Покупая их, вы сами становитесь частью схемы. Фишинговые ссылки. Якобы для "подтверждения сделки" вам могут отправить фейковую страницу входа, украсть данные и взломать ваш основной аккаунт.

Как не стать жертвой

Не покупайте аккаунты, это запрещено правилами большинства платформ.

Не доверяйте "выгодным" предложениям, особенно без гарантий.

Никогда не переводите деньги незнакомцам заранее.

Используйте двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить свои аккаунты.

Проверяйте репутацию продавца, но помните, что отзывы могут быть поддельными.

Если вам предлагают купить или продать аккаунт, будьте осторожны. Лучше потратить время на развитие собственного профиля, чем потерять деньги и доверие подписчиков.

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