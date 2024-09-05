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Узбекистан стал лидером по экспорту муки за счет переработки казахстанского зерна

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 14:14 Фото: primeminister.kz
Депутат Сената Арман Утегулов 5 сентября 2024 года заявил, что вместо производства муки и макарон Казахстан все больше экспортирует зерно. Причем, по его словам, соседние страны переработанное казахстанское зерно поставляют на международный рынок, сообщает Zakon.kz.

Утегулов в своем депутатском запросе указал на проблемы переработчиков зерна.

"Узбекистан стал лидером по экспорту муки, ежегодно перерабатывая до 1 млн тонн казахстанской пшеницы и поставляя муку на афганский рынок. В этом году экспорт казахстанского зерна в Узбекистан составил 1,3 млн тонн", – сказал он.

При этом в настоящее время в Казахстане работают только 70 из 250 зерноперерабатывающих предприятий. Тогда как на заре независимости количество таких предприятий составляло около 2 тыс. Впоследствии 1750 зерноперерабатывающих предприятий были закрыты, что привело к потере почти 70 тыс. рабочих мест.

"Этот застой в отрасли негативно влияет на государственные интересы и экономическое положение фермеров", – отметил сенатор.

В этой связи он предлагает реализовать конкретные проекты по обеспечению национальной продовольственной безопасности и повышению конкурентоспособности агропромышленных производителей.

Указал Утегулов и на необходимость увеличения количества предприятий, занимающихся глубокой переработкой зерна.

20 августа 2024 года в Министерстве сельского хозяйства объяснили введение запрета на ввоз пшеницы в Казахстан всеми видами транспорта.

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