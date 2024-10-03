"Узбекистан – лидер по экспорту муки за счет казахстанского зерна": на критику депутата ответили в МСХ

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в кулуарах Сената 3 октября 2024 года ответил на критику депутата Сената Армана Утегулова, который говорил, что вместо производства муки и макарон Казахстан все больше экспортирует зерно, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько реально, что Узбекистан стал лидером по экспорту муки за счет переработки казахстанского зерна.

"Каждая страна хочет обеспечить свою продовольственную безопасность, обеспечить себя полностью своими продуктами питания, в том числе мукой. Это нормальное явление, мы это тоже принимаем. Сегодня перед Министерством сельского хозяйства стоит задача по расширению рынка сбыта и зерна, и муки. Мы работаем в этом направлении. Задачи стоят и по более глубокой переработке зерна", – ответил Ермек Кенжеханулы.

Он добавил, что сегодня реализуется ряд проектов, которые направлены на более глубокую переработку зерна.

"У нас мукомольных предприятий достаточно. Объема, который они там переработали, тоже достаточно", – резюмировал вице-министр.

5 сентября 2024 года депутат Сената Арман Утегулов заявил, что вместо производства муки и макарон Казахстан все больше экспортирует зерно. Причем, по его словам, соседние страны переработанное казахстанское зерно поставляют на международный рынок.

