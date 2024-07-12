Интернет-мошенничество: как и где чаще всего обманывают граждан

Какие методы онлайн-мошенничества наиболее распространены в Казахстане, и в каких городах чаще всего обманывают казахстанцев, в материале Zakon.kz.

В первой половине 2024 года в Казахстане зарегистрировано 9936 случаев интернет-мошенничества, что на 4,1% больше, чем за тот же период 2023 года, такими данными поделились в Первом Кредитном Бюро (ПКБ).

Почти четверть таких правонарушений или 2417 случаев, связаны с онлайн-покупками на маркетплейсах, досках объявлений и интернет-аукционах. Мошенники берут деньги, но обманывают с товаром, уточняют в бюро.

Материал по теме Мошеннические схемы: три возможные ловушки

На втором месте по популярности фишинг, который предполагает кражу персональных данных различными способами. По данному виду мошенничества зарегистрировано 2393 эпизода.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

В разрезе городов и регионов больше всего случаев интернет-мошенничества в Астане – 2204, а на втором месте – Алматы, где зафиксировано 1048 случаев.

"Если оценивать уровень правонарушений в расчете на 10 тыс. населения, то впереди опять столица – около 15 эпизодов в полугодие, а за ней Павлодарская область – около 9 эпизодов". ПКБ

В бюро уточняют, что в статистике рассмотрены только зарегистрированные факты мошенничества. Те случаи, о которых пострадавшие не сообщали, в представленных данных не учитываются.

Ранее, Zakon.kz также рассказывал по каким признакам можно определить лжеброкера.