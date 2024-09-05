Около 2 млн тенге: названа сумма затрат на каждого гостя Игр кочевников – 2024

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Заместитель руководителя Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Аблай Кондыбаев на брифинге в СЦК 5 сентября 2024 года рассказал, сколько средств потребуется на питание и проживание спортсменов, приглашенных на Игры кочевников, сообщает Zakon.kz.

Спикер напомнил, что 2430 участников приедут на игры. "Мы проводим V Игры. Есть свои сложившиеся традиции. Наша сборная также принимала участие во всех этих играх и по сложившейся традиции принимающая сторона брала на себя все расходы прибывающих гостей. Приблизительно на одного гостя будет потрачено 1,8 млн тенге на проживание, питание и транспортировку", – сообщил спикер. 5 сентября 2024 года Аблай Кондыбаев рассказал, сколько будут стоить билеты на соревнования.

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