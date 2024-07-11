Всемирные игры кочевников в Астане: назван общий бюджет мероприятия

Руководитель Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров рассказал, сколько средств будет потрачено на Игры, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что из бюджета на проведение Игр выделено 5,7 млрд тенге.

"Да. Это большие деньги, но я хочу напомнить, что бюджет 7-х зимних Азиатских игр, которые проводили в 2011 году, был в 20 раз больше, а бюджет Универсиады, которая прошла в 2017 году в Алматы, был в пять раз выше. К ним добавляются средства, которые вносят наши финансовые партнеры и спонсоры. То есть в общей сложности операционный бюджет составит порядка 8 млрд тенге", – сказал Нуров.

Фото: Zakon.kz

Он напомнил, что до начала Игр осталось 59 дней.

"Сегодня мы говорим о том, что мы вступили в финальную фазу подготовки к Играм. Подготовка идет планово. На сегодня все объекты в рамках подготовки к Играм, где идут реконструкция и ремонтные работы, в общем-то на финишной черте. Вы знаете, что благодаря подготовки к Играм Астана получит обновленный ипподром "Казанат". Там станет длиннее беговая дорожка на 200 метров, шире – на 7 метров. Ипподром получит новую лабораторию по диагностике и восстановлению лошадей. И, если до реконструкции было 50 денников, то теперь их будет около 400. И много других изменений", – отметил спикер.

Обновятся также ледовый дворец "Алау" и футбольный стадион "Астана - Арена".

К этому часу на участие в Играх зарегистрировано более 1,5 тыс. индивидуальных заявок от представителей 90 стран мира. Впервые будут участвовать представители Ирландии, Венесуэлы и Лаоса.

Фото: Zakon.kz

"Сейчас проходят учебно-тренировочные сборы, спарринги, отбор. Окончательный состав нашей национальной сборной еще не определился. Это всегда очень большая задача и проблема для тренеров и организаторов спорта: отобрать лучших из лучших. Но вся процедура будет проходить максимально объективно, и она уже проходит. Но, безусловно, наша команда будет укомплектована полностью. Команды Кыргызской Республики, Узбекистана, Российской Федерации и Турции будут представлены в полном составе – это порядка 270 человек", – резюмировал Наиль Нуров.

22 июня 2024 года сообщалось, что пятые Всемирные игры кочевников пройдут под патронажем ЮНЕСКО.