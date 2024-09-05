Стала известна стоимость билетов на Игры кочевников

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Заместитель руководителя Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Аблай Кондыбаев на брифинге в СЦК 5 сентября 2024 года рассказал, сколько будут стоить билеты на соревнования, сообщает Zakon.kz.

Продажа билетов на турниры в рамках Игр кочевников стартовала в конце марта. "Для взрослых стоимость билетов варьировалась от 1 тыс. до 15 тыс. тенге. Средняя стоимость билетов – 3,6 тыс. тенге. Школьникам, пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями предусмотрены скидки. Это только на Игры. Билеты на церемонию открытия два дня назад были распроданы", – добавил он. V Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября.

11 юля 2024 года руководитель Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Наиль Нуров сообщил , что из бюджета на проведение Игр выделено 5,7 млрд тенге.

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