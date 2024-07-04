Путин: Стамбульские договоренности могут стать основой переговоров с Украиной
Фото: akorda.kz
Президент России Владимир Путин выступил на саммите "ШОС плюс" в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Выступая на площадке саммита, Путин отметил, что ранее принятые стамбульские соглашения могут быть использованы в качестве основы мирных переговоров с Украиной.
"Стамбульские договоренности – спасибо за это президенту Турецкой Республики господину Эрдогану, который принимал участие в этой работе как посредник, – никуда не делись, они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", – сказал Владимир Путин.
Ранее в столичном Дворце Независимости началась встреча "ШОС плюс".
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Также на встрече в расширенном формате глава государства сказал, что сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом. И в такой судьбоносный период на ШОС возложена огромная ответственность.
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