Путин: Стамбульские договоренности могут стать основой переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин выступил на саммите "ШОС плюс" в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Выступая на площадке саммита, Путин отметил, что ранее принятые стамбульские соглашения могут быть использованы в качестве основы мирных переговоров с Украиной.

"Стамбульские договоренности – спасибо за это президенту Турецкой Республики господину Эрдогану, который принимал участие в этой работе как посредник, – никуда не делись, они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", – сказал Владимир Путин.

Ранее в столичном Дворце Независимости началась встреча "ШОС плюс".

Материал по теме Президент о санкционных конфликтах: Наносят существенный урон

Также на встрече в расширенном формате глава государства сказал, что сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом. И в такой судьбоносный период на ШОС возложена огромная ответственность.