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57,8% респондентов готовы принять участие в референдуме по АЭС в Казахстане

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 17:20 Фото: Zakon.kz
Институт общественной политики 4-5 сентября 2024 года провел экспресс-опрос об отношении казахстанцев к предстоящему референдуму по АЭС, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в институте, за месяц до референдума фиксируется высокий уровень информированности населения.

"На момент опроса 74,6% респондентов в той или иной степени осведомлены о проведении Республиканского референдума по вопросу строительства АЭС 6 октября 2024 года. Каждый четвертый (25,4%) впервые узнал об этом", – сообщается в Telegram-канале Института общественной политики.

На вопрос: "Пойдете ли вы голосовать на референдум по строительству АЭС?" ответы респондентов распределились следующим образом:

  • 45,5% заявили о твердой готовности принять участие;
  • 12,3% сообщили о том, что, скорее всего, пойдут голосовать.

В совокупности 57,8% опрошенных планируют принять участие в предстоящем референдуме.

На вопрос: "Согласны ли вы со строительством АЭС в Казахстане?" большинство респондентов (59,3%) высказались в поддержку. 28,3% участников опроса выбрали вариант ответа "нет, я не согласен" и еще 12,4% пока не определились с позицией по строительству АЭС.

"В целом, мнения жителей страны по данному вопросу находятся в процессе формирования", – отмечают в институте.

В совокупности 28,4% респондентов ответили, что на момент опроса в той или иной степени не намерены участвовать в референдуме:

  • 9,7% скорее не пойдут;
  • 18,7% не планируют участвовать.

Еще 13,8% пока не определились со своим участием в референдуме.

Исследование было проведено методом массового опроса, в котором приняли участие 2000 жителей городов и сел старше 18 лет из Астаны, Алматы, Шымкента и 17 областей.

Выступая 2 сентября с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября 2024 года.

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