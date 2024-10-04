Могут ли казахстанцы, находящиеся за рубежом, принять участие в референдуме по АЭС

Граждане Казахстана могут принять участие в Республиканском референдуме по строительству АЭС за рубежом. Подробнее об этом 4 октября 2024 года рассказали в Министерстве иностранных дел РК, сообщает Zakon.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Республиканский референдум по строительству атомной электростанции в Казахстане состоится в предстоящее воскресенье, 6 октября.

"Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия референдума", – проинформировали в пресс-службе МИД РК.

Как уточнили в ведомстве, голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день референдума "с 07:00 до 20:00 по местному времени".

"При загранучреждениях Казахстана в 59 иностранных государствах образованы 74 участка референдума", – добавили в пресс-службе МИД РК.

3 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІ Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, отметил масштабность проекта по строительству АЭС.