Референдум по строительству АЭС в Казахстане: сколько человек должны проголосовать
Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 16 июля 2024 года рассказал, сколько казахстанцев должны проголосовать, чтобы считать референдум по АЭС состоявшимся, сообщает Zakon.kz.
Он призвал казахстанцев выразить свою гражданскую позицию и принять участие в референдуме.
"Для того, чтобы референдум эффективно состоялся, необходимо чтобы 50% граждан (обладающих правом голоса. – Прим. ред.) приняли участие и из них как минимум 50% поддержали развитие атомной энергетики, развитие атомной индустрии в стране. Со своей стороны я могу дать личные гарантии, что процесс будет абсолютно прозрачный, эффективный и транспарентный", – указал он.
По его словам, при принятии решения обязательно будет учитываться мнение граждан Казахстана.
Ранее Саткалиев сообщил, сколько АЭС нужно Казахстану.
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