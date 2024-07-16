Референдум по строительству АЭС в Казахстане: сколько человек должны проголосовать

Фото: Zakon.kz

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на пресс-конференции в правительстве 16 июля 2024 года рассказал, сколько казахстанцев должны проголосовать, чтобы считать референдум по АЭС состоявшимся, сообщает Zakon.kz.

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