Как будут работать больницы Астаны во время проведения Всемирных игр кочевников

В акимате Астаны рассказали, повлияет ли проведение Всемирных игр кочевников на работу больниц и поликлиник столицы с 8 по 13 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

"В дни соревнований городские поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме и готовы оказать необходимую медицинскую помощь. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделив резервные профильные палаты", – пояснили в акимате столицы.

Служба 103 также продолжит свою работу диспетчеров и бригад скорой помощи в штатном режиме. Прием обращений и вызовов осуществляется 24/7.

Столичные стационары также будут работать в круглосуточном режиме, не снижая своей активности.

V Всемирные игры кочевников пройдут в столице с 8 по 13 сентября. Ожидается, что в них примут участие порядка 2000 человек. Планируется разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Также Астана готовится принять в это время более 100 тысяч туристов.