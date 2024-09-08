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Как будут работать больницы Астаны во время проведения Всемирных игр кочевников

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 09:04 Фото: Zakon.kz
В акимате Астаны рассказали, повлияет ли проведение Всемирных игр кочевников на работу больниц и поликлиник столицы с 8 по 13 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
"В дни соревнований городские поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме и готовы оказать необходимую медицинскую помощь. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделив резервные профильные палаты", – пояснили в акимате столицы.

Служба 103 также продолжит свою работу диспетчеров и бригад скорой помощи в штатном режиме. Прием обращений и вызовов осуществляется 24/7.

Столичные стационары также будут работать в круглосуточном режиме, не снижая своей активности.

V Всемирные игры кочевников пройдут в столице с 8 по 13 сентября. Ожидается, что в них примут участие порядка 2000 человек. Планируется разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Также Астана готовится принять в это время более 100 тысяч туристов.

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