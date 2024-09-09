За что водителям большегрузов грозит штраф до 3,7 млн тенге

В Астане начали работу автоматизированные системы взвешивания автотранспорта на основных въездах в город, что способствует сохранности дорог и предотвращению их разрушения. Об этом 9 сентября 2024 года напомнили в Министерстве транспорта (МТ) РК, Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что нарушение правил, связанных с превышением допустимых весовых параметров тяжеловесных автомобилей, влечет за собой административные меры. Водители, не соблюдающие установленные нормы, могут столкнуться со штрафами и другими мерами ответственности.

"Призываем водителей большегрузов неукоснительно соблюдать правила и не превышать установленные весовые параметры. Нарушение этих норм влечет за собой административную ответственность", – отметил председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК Алтай Али.

Как напомнили в Минтранспорта, в соответствии со ст. 19-2 Закона РК "Об автомобильном транспорте", одной из основных функций комитета является контроль за проездом крупногабаритных и тяжеловесных автотранспортных средств по территории РК.

"В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства, размеры штрафа составляют от 40 до 1 тыс. МРП (от 147 тыс. до 3,7 млн тенге)". Пресс-служба МТ РК

Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна будет превышать:

трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) – 25 тонн; четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны; пятиосные – 38 тонн; с шестью и более осями – 44 тонны.

"Одним из основных факторов, способствующих разрушению дорог, является проезд тяжеловесных автотранспортных средств с нарушением разрешенных масс. Данными мерами министерство намерено предотвратить преждевременное разрушение и износ автомобильных дорог, а также обеспечить качественный контроль за проездом тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств". Пресс-служба МТ РК

В ведомстве отметили, что с момента запуска систем сотрудники инспекции регулярно фиксируют случаи превышения весовых параметров и отказ водителей подчиняться требованиям закона. Один из недавних инцидентов произошел на объездной дороге Астаны вблизи пос. Кызылсуат, когда водители нескольких тяжеловесных автотранспортных средств не только отказались от прохождения транспортного контроля, но и пытались скрыться с места задержания.

В ходе инцидента одно из транспортных средств совершило наезд на служебную машину инспекции, нанеся ей механические повреждения. Водитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания, автомобиль отправлен на штрафстоянку.

23 августа 2024 года в акимате Астаны анонсировали запуск автоматизированной системы взвешивания (АСИ) автотранспорта. 5 сентября в Минтранспорта заявили об официальном запуске АСИ на дорогах столицы.